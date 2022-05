Zeci de biciclisti din Cluj au protestat fata de nesiguranta din trafic. Clujul e campion la haosul rutier - VIDEO si FOTO

Intalnirea biciclistilor s-a dat vineri, 20 mai, in Piata Unirii, la ora 18:30, si de acolo clujenii au strabatut orasul pe bicicleta.Marsul ar fi trebuit sa aiba loc miercuri, 18 mai, dar s-a amanat pe vineri.Marsul TaceriiIn anul 2002, "Marsul Tacerii" a avut loc pentru prima data in White Rock Lake din Dallas, Statele Unite ale Americii, ca un mars de comemorare a victimelor pe doua roti in trafic. Marsul este organizat in fiecare an in cea de-a treia zi de miercuri din luna mai.Romania, ... citeste toata stirea