Zeci de cartuse pentru arme intr-un bagaj de cala, in Cluj-Napoca, ascunse printre haine si in manerul gentii

Zeci de cartuse pentru arme, asta au gasit politistii de frontiera intr-un bagaj de cala, in Cluj-Napoca, ascunse printre haine si in manerul gentii.Politistii de frontiera au gasit ascunse, in urma controlului de securitate efectuat asupra unui bagaj de cala, un numar de 152 de cartuse calibru 22 mm si 38 mm, a aratat Politia de Frontiera.S-a intamplat in 31 octombrie in jurul orei 11.30, in urma controlului de securitate efectuat asupra unui bagaj de cala de catre echipa alcatuita din