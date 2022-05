Zeci de cersetori, originari din Salaj, amendati la Dej de politia locala. Politistii locali nu mai stiu cum sa remedieze problema

Politistii locali din Dej i-au luat la rost pe cersetorii din oras. Au fost aplicate peste 300 de sanctiuni in acest an pentru cersetorie, iar 90 dintre ele doar in ultima luna. Majoritatea celor care cersesc pe strazile din Dej sunt femei, care aduc dupa ele copii. Acestea vin cu trenul din Jibou, judetul Salaj pana in Dej sau Cluj-Napoca pentru ca "au mai multe sanse de a face un banut".Satui de problemele create de cersetori, politistii din Dej au inceput sa ii astepte pe acestia chiar in ... citeste toata stirea