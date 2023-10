Zeci de certificate de inmatriculare retinute in doar cateva ore in Cluj-Napoca intr-o actiune de amploare a politistilor, in urma cu doua zile.In 11 octombrie politistii au descins in Cluj-Napoca si zona metropolitana a orasului, intre orele 18 si 20, respectiv 22.30 si miezul noptii, cu aparate drugtest si etilotest. Au fost verificate peste 180 de autovehicule si aproximativ 200 de persoane. "Au fost identificate numeroase abateri de la normele circulatiei pe drumurile publice, ... citeste toata stirea