Zeci de cetateni straini au fost depistati cu sedere ilegala anul trecut in Cluj, arata un raport al Serviciului pentru Imigrari. Amenzile date anul trecut ajung la sute de mii de lei.Anul trecut au fost organizate 45 de controale in Cluj, in urma carora au fost depistati in situatii ilegale un numar de 51 de straini. Dintre acestia, cei mai multi provin din Bangladesh - 20, Sri Lanka - 10, Republica Moldova - 6, Pakistan - 3, iar diferenta sunt din alte state. Au fost emise 147 de decizii de ... citește toată știrea