Zeci de cetateni straini depistati cu sedere ilegala in Romania au fost expulzati in urma cu cateva zile din tara, prin aeroportul din Cluj.Astfel, in 22 aprilie politistii din Arad au indepartat sub escorta de pe teritoriul Romaniei un numar de 21 de barbati, dintre care 14 din Bangladesh, sase din Pakistan si unul din Turcia, cu varste cuprinse intre 21 si 45 de ani, aflati in custodie publica. 19 dintre persoanele in cauza sunt banuite de tentativa la ... citeste toata stirea