Editeaza

Zeci de clujeni evacuati dintr-un bloc din cartierul Buna Ziua din Cluj-Napoca din cauza unui incendiu. Totul a pornit de la un aparat electric FOTO

Sursa: Stiri de Cluj
Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 07:50
22 citiri
Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au fost solicitati, in aceasta dupa-amiaza, sa intervina de urgenta dupa ce au fost semnalate degajari abundente de fum intr-un bloc de locuinte situat pe strada Buna Ziua, din municipiul Cluj-Napoca.
Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Cluj, la fata locului s-au deplasat doua autospeciale pentru stingerea incendiilor, o autoscara mecanica, precum si un echipaj SMURD, trimis preventiv pentru a acorda sprijin ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
Revolta studentilor de la Facultatea de Matematica si Informatica din cadrul UBB Cluj. Tinerii sunt pusi sa faca naveta trei ore pana in Chinteni - UPDATE
UPDATE: Decanul Facultatii de Matematica si Informatica din cadrul UBB Cluj a oferit un punct ...
VIDEO. Cine este soferul Mustang-ului care a accidentat grav un copil pe trotuar in centrul Clujului. Operat de urgenta, baiatul e in stare critica
Un copil de 12 ani a fost grav ranit dupa ce a fost lovit pe trotuar de un Ford Mustang rosu, condus ...
Accident GRAV in centrul Clujului! Circulatia a fost complet blocata pe ambele sensuri. Intervin pompierii. Un copil a fost lovit in plin VIDEO - UPDATE
UPDATE: Politistii au confirmat informatiile furnizate de Stiri de Cluj. Asadar, un copil care ...
ActualitateBusinessSportLife Show