Zeci de elevi din Cluj, prinsi la cafeluta in timpul orelor de curs! Politistii i-au trimis inapoi la scoala

Zeci de elevi chiulangii au fost prinsi in baruri, cafenele si alte locuri, de catre politistii clujeni in doar doua ore. Adolescentii au fost trimisi inapoi la cursuri.Concret, la data de 4 decembrie in intervalul orar 09.00 - 11.00, Politia municipiului Cluj-Napoca - Sectia 4 Politie, alaturi de efective din cadrul Politiei Locale Cluj- Napoca au fost identificat 20 de elevi, din mai multe unitati de invatamant, care lipseau de la orele de curs. Acestia au fost consiliati si trimisi inapoi ... citește toată știrea