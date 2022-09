Zeci de elevi, prinsi de politistii clujeni in timp ce chiuleau de la ore. Localurile din Cluj, luate la rand de autoritati, in cautarea chiulangiilor

Politistii clujeni au prins zeci de elevi lipsind de la ore fara motiv. Majoritatea au fost gasiti in localurile din centrul municipiului.In contextul dezbaterilor publice aparute in ultima vreme legat de consumul de droguri in randul elevilor din ce in ce mai tineri, politistii clujeni au demarat razii si controale in scoli si in zonele din proximitatea acestora, dar si in localurile din Cluj-Napoca, Apahida, Baciu si Floresti."Joi, intre orele 09:30 - 11:00, politistii din cadrul Politiei ... citeste toata stirea