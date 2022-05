Zeci de imigranti ilegali au fost depistati in Cluj si obligati sa paraseasca tara, doar in aceasta saptamana.E vorba de 26 de imigranti ilegali depistati in aceasta saptamana la Cluj, care munceau fara forme legale. Pe numele acestora au fost emise decizii de returnare prin care sunt obligati sa paraseasca tara in termen de 15, respectiv 30 de zile. E vorba de barbati cu varste cuprinse intre 19 si 36 de ani, toti barbati, 17 din Bagladesh si 9 din Nepal. "In urma verificarilor efectuate, ... citeste toata stirea