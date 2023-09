Zeci de infractiuni au fost constatate in scolile din Cluj anul trecut, arata o evidenta a Inspectoratului Judetean de Politie publicata ieri.Astfel, conform unui raport al IPJ Cluj in ceea ce priveste infractiunile inregistrate in anul scolar 2022-2023, care au legatura cu procesul didactic, au fost inregistrate 62 de infractiuni. Cele mai numeroase sunt infractiunile de lovirea sau ... citeste toata stirea