Zeci de jucarii, daruite copiilor ucraineni de catre politistii de la Punctul de Trecere a Frontierei Isaceea

Copiii ucraineni care intra in Romania pe la Punctul de trecere a Frontierei de la Isaceea din judetul Tulcea primesc, din partea politistilor de frontiera, jucarii.Purtatorul de cuvant al Garzii de Coasta, Andrei Ene, a declarat ca jucariile au fost stranse in cadrul unei campanii initiate de politistii de frontiera."Ne aflam in PTF Isaccea, loc prin care, de la momentul izbucnirii conflictului din Ucraina, au intrat in Romania din Ucraina peste 47.000 de persoane. Din pacate, foarte multe ... citeste toata stirea