Zeci de localitati din 19 judete, intre care si Clujul, au fost afectate ieri de furtunile extreme.Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta arata ca e vorba de 58 localitati din 19 judete - Alba, Arad, Bacau, Buzau, Cluj, Covasna, Dambovita, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Iasi, Ilfov, Maramures, Neamt, Prahova, Salaj, Suceava, Teleorman si Timis, plus Bucuresti. "In contextul fenomenelor hidrometeorologice prognozate, in cursul zilei de ieri au fost emise prin sistemul RO-ALERT 47 mesaje ... citeste toata stirea