Zeci de metri cubi de lemne au disparut din stoc intr-o firma de profil din Cluj, firma a fost amendata cu mii de euro.E vorba de un control la o firma de profil din Campia Turzii derulata de politisti cu reprezentantii Garzii Forestiere Cluj. La verificari s-a constat lipsa din stocul faptic a unei cantitati de 42,447 mc de material lemnos rotund din specia rasinoase, in valoare de 6346,74 de lei. De asemenea, s-a constatat o diferenta de plus in stocul faptic, de 62,812 mc de material ... citește toată știrea