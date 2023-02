Zeci de metri cubi de lemne taiate ilegal, in valoare de mii de euro, au fost confiscati intr-o actiune de amploare a politistilor din Cluj care au verificat peste o suta de mijloace de transport in cateva zile.Actiunea de control a avut loc intre 30 ianuarie si 5 februarie, a fost derulata de politisti cu reprezentantii Garzii Forestiere Cluj si cei ai Directiei Silvice Cluj, fiind executate in total 62 de controale si verificate peste 130 de mijloace de transport. Rezultatul - 25 de amenzi ... citeste toata stirea