Zeci de mii de credinciosi vin sa se roage la icoana Maicii Domnului de la Manastirea Nicula! Oamenii vor ramane aici pana luni

Zeci de mii de credinciosi sunt asteptati astazi la Manastirea Nicula pentru a se ruga la icoana Maicii Domnului, facatoare de minuni. Oamenii vor ramane aici pana luni, unde se vor ruga in liniste. Acesta fiind cel mai mare pelerinaj al verii, procesiunea va incepe la ora 12.Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului este importanta peste tot in lumea crestina, dar pentru transilvaneni are o profunzime aparte. Zeci de mii de pelerini sunt asteptati astazi la Manastirea Nicula pentru a se ruga la ... citeste toata stirea