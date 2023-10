Zeci de mii de lei care ar proveni din droguri au fost sechestrati de anchetatori dupa perchezitiile din urma cu doua luni de la Cluj.Astfel, dupa actiunea din 19 iulie derulatad e procurorii BCCO si procurorii DIICOT Cluj, in urma cu doua zile au fost puse in aplicare doua mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Cluj, la persoane banuite de trafic de droguri de risc si mare risc, in prezent arestate preventiv. In urma perchezitiilor, a fost instituita masura sechestrului asigurator ... citeste toata stirea