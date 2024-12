Zeci de mii de tigari de contrabanda, confiscate de politistii clujeni in urma unor perchezitii. Un clujean, pus sub control judiciar pentru contrabanda

PERCHEZIEsII LA PERSOANE BANUITE DE CONTRABANDA CU EsIGARETE IN JUDEEsUL CLUJ. Au fost confiscate zeci de mii de tigariLa data de 18 decembrie 2024, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Cluj, sprijiniti de specialisti din cadrul Serviciului Criminalistic, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Huedin, au efectuat doua perchezitii domiciliare in judetul Cluj. Actiunea face parte dintr-o ancheta penala ce vizeaza comiterea unor ... citește toată știrea