Zeci de oameni au murit anul trecut la Cluj in accidente rutiere, arata un raport al Inspectoratului Judetean de Politie.Este vorba in total de 41 de decese inregistrate in cele aproape doua sute de accidente grave inregistrate anul trecut pe drumurile din Cluj, mai exact 198 accidente rutiere grave inregistrate. Numarul victimelor e in scadere fata de anul anterior, cu 17.De cealalta parte, in schimb, numarul infractiunilor constatate de Biroul Rutier a crescut cu sute, la aproape 1.700: ... citeste toata stirea