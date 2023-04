Zeci de pacienti sunt inca internati infectati cu coronavirus in spitalele din Cluj, arata un raport al Ministerului Sanatatii. Zeci de persoane infectate au decedat in tara in ultima saptamana.Astfel, conform unui raport al Ministerului Sanatatii intre 10 si 16 aprilie in Romania au fost inregistrate 4.201 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, iar 1.206 dintre cazurile noi din ultima saptamana sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile ... citeste toata stirea