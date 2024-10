Zeci de perchezitii DNA la Casa de Comert Unirea, companie infiintata de Liviu Dragnea si Petre Daea / Procurorii vizeaza un prejudiciu de peste 40 de milioane de lei / Un agricultor din fieful baronului PSD Paul Stanescu a fost ultimul director in functi

Perchezitiile de azi din mai multe judete, inclusiv Clujul, derulate de procurorii anticoruptie, ar viza Casa de comert Unirea, companie infiintata de Liviu Dragnea si fostul ministru al Agriculturii Petre Daea, conform surselor G4Media. Procurorii vizeaza un prejudiciu de peste 40 de milioane de lei.DNA a transmis, printr-un comunicat de presa de azi, ca are o ancheta in curs privind infractiuni asimilate faptelor de coruptie in perioada 2023-2024 si ca a efectuat perchezitii in 12 judete, ... citește toată știrea