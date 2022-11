Zeci de persoane infectate cu coronavirus sunt internate in spitalele din Cluj azi, la doi ani si jumatate de la izbucnirea pandemiei de coronavirus, cei mai multi intr-un judet din tara.Numarul cazurilor noi de infectie cu coronavirus din fiecare judet nu mai este prezentat de Ministerul Sanatatii nici macar saptamanal, doar numarul total de cazuri noi de infectie, care in ultima saptamana a ajuns in Romania la aproape 2.400, dintre care peste sase sute sunt pacienti reinfectati. In schimb, ... citeste toata stirea