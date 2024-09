Zeci de pompieri din Cluj au pornit in aceasta dimineata din Cluj spre Galati, ca sa ajute in zonele afectate de inundatii.Mai exact, in aceasta dimineata un numar de doi ofiteri, 16 subofiteri si 14 soldati de la toate detasamentele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta din Cluj au fost trimisi spre zonele afectate de inundatii din judetul Galati. Pompierii clujeni vor contribui la efortul comun al structurilor de interventie din toata tara, in vederea minimalizarii pagubelor produse de ... citește toată știrea