Zeci de saci de gunoaie s-au strans dupa o actiune de ecologizare in Apuseni

Zeci de saci de gunoaie s-au strans dupa o actiune de ecologizare in muntii Apuseni, in Cluj.Actiunea a fost derulata de o echipa de voluntari de la CERT Transilvania, angajatii unei companii si un grup de elevi de la Scoala gimnaziala din Muntele Rece, in urma cu cateva zile. "La final am numarat nu mai putin de 80 de saci plini ochi cu deseuri fel de fel ce sufocau padurea si-i urateau chipul", au relatat voluntarii de la CERT ... citeste toata stirea