Zeci de scoli din Cluj, incluse in programul "Masa sanatoasa", in 2025. Vezi lista completa a scolilor care le vor oferi copiilor o masa in fiecare zi

Lista scolilor incluse in programul "Masa sanatoasa" in 2025 a fost aprobata in de Guvern. In total, au fost incluse 1.462 de scoli, iar suma repartizata este de 1.135.654 mii lei.La nivelul judetului Cluj au fost incluse in program 55 de de unitati de invatamant la care invata 37.151 de elevi.In Cluj-Napoca 4 scoli beneficiaza de acest program: