Zeci de soferi au ramas fara permis in acest sfarsit de saptamana la Cluj dupa o actiune ampla a Politiei soldata cu aproape trei sute de amenzi.In weekend in tot judetul politistii rutieri si de ordine publica au descins pe strazi pentru combaterea incalcarii regimului legal al vitezei sau a conducerii sub influenta bauturilor alcoolice, si a accidentelor in general. Rezultatul in aceste doua zile - 283 de amenzi, dintre care aproape jumatate - 123 - pentru depasirea ... citeste toata stirea