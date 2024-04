Zeci de soferi au ramas pietoni in cateva zile la Cluj, un record pentru acest an, dupa ce politistii au descins pe strazi la impartit amenzi.Astfel, in doar cateva zile - intre 15 si 21 aprilie - politistii au oprit in trafic pentru verificari aproximativ o mie de masini, context in care au fost constatate si aplicate 657 de amenzi. Au fost retinute, in vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce, nu mai putin de 92 de permise de conducere, dintre care 84 pentru depasirea limitei ... citește toată știrea