Zeci de tone de material antiderapant imprastiate pe drumurile din Cluj de ieri pana azi.Astfel, doar in zona orasului Huedin au fost imprastiate in acest interval 25 de tone de material antiderapant, inclusiv sare. In zona Gilaului cantitatea folosita a ajuns la 20 de tone, iar in zona Turzii - alte 27 de tone de material antiderapant.Pe drumurile situate in zonele Gherla si Dej, interventiile specifice activitatii de iarna in cursul ultimelor 24 de ore au fost minime, mai exact doar de ... citeste toata stirea