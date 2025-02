"Zero lei pentru metroul clujean". Proiectul ramane fara bani de la bugetul national / In loc de fonduri europene se vrea credit de la Banca Mondiala

Problemele pe care le intampina metroul din Cluj-Napoca sunt din ce in ce mai dese, iar cea mai recenta a venit chiar de la Parlamentul Romaniei, care ieri a aprobat bugetul pentru 2025. Activistul clujean Istvan Szakats a dezvaluit ca din fondurile Ministerului Transporturilor (care sunt mai mari decat anul trecut) nici macar un leu nu este alocat pentru metrou."Zero lei pentru metroul clujean din bugetul national in 2025. In imagine, fisa de proiect a "metroului", asa cum a fost avizata ieri ... citește toată știrea