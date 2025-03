Zi de foc pentru pompierii clujeni, care aproape nu mai fac fata: 12 incendii de vegetatie in doar cateva ore! In unul, o casa a ars complet FOTO

Ziua de astazi a fost o adevarata provocare pentru echipajele de pompieri din judetul Cluj, care au fost nevoite sa intervina in 12 incendii de vegetatie uscata pana la ora 17.00. Flacarile au cuprins rapid terenuri vaste, iar in unele cazuri, pagubele au fost devastatoare.Cel mai grav incident a avut loc in localitatea Dangau Mare, comuna Capusu Mare, unde incendiul de vegetatie s-a extins rapid si a distrus o magazie de lemne de aproximativ 70 de centimetri. Pompierii au reusit cu greu sa ... citește toată știrea