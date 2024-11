Zi de foc pentru salvamontisti, care au intervenit de urgenta pentru a salva mai multe persoane! Cele mai multe apeluri au venit de la Cluj

Zi de foc pentru salvamontisti, in conditiile in care in ultimele 24 de ore au primit 8 apeluri prin care s-a solicitat interventia de urgenta a acestora.Dispeceratul National Salvamont a primit apelurile astfel:2 apeluri pentru Salvamont Cluj, 1 apel pentru Salvamont Arad, 1 apel pentru Salvamont Mures, 1 apel pentru Salvamont Satu Mare, 1 apel pentru Judetul Caras Severin, 1 apel pentru Judetul Vrancea, 1 apel pentru Judetul Hunedoara.In cazul ... citește toată știrea