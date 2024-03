Zi de MECI. FC Campia Turzii - Victoria Viisoara

Grupa U15 de la FC Campia Turzii evolueaza in etapa a XV-a acasa pe stadionul "Mihai Adam" din Campia Turzii contra formatiei Victoria Viisoara.Meciul este programat sa inceapa de la ora 16.00. Accesul in stadion pentru suporteri este de la ora 15.00.Elevii antrenati de Catalin Iurian vin dupa succesul din etapa trecuta contra formatiei ACS Iara.Cele doua echipe s-au intalnit de doua ori in campionat. In prima etapa din campionat cand FC Campia Turzii s-a impus cu scorul de 2-1 si in ... citește toată știrea