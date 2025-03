Zi importanta pentru elevii clujeni! Continua Evaluarea Nationala cu proba la Matematica. Vezi calendarul complet

Marti, 18 martie 2025, elevii din clasele a VIII-a sustin proba la Matematica din cadrul simularii Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.Elevii din partea minoritatilor nationale vor sustine miercuri proba de limba si literatura materna.Rezultatele vor fi comunicate individual in data de 31 martie si vor fi analizate la nivelul fiecarei unitati de invatamant prin discutii cu elevii, sedinte cu parintii, precum si in consiliile profesorale, in vederea ... citește toată știrea