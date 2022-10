Zi libera pentru elevi si profesori, cu ocazia Zilei Mondiale a Educatiei. Prima vacanta din acest an scolar, peste doua saptamani

Miercuri, elevii si profesorii nu merg la scoala. Au zi libera, cu ocazia Zilei Mondiale a Educatiei, care are loc in data de 5 octombrie. Prima vacanta din acest an scolar va fi peste doua saptamani.Ziua libera vine cu doua saptamani inaintea primei vacante a anului scolar in curs. Organizat pe module in loc de semestre, anul scolar 2022-2023 prevede primul modul de cursuri pana in 21 octombrie. De sambata, 22 octombrie, elevii intra in vacanta de o saptamana, pana in 30 octombrie inclusiv ... citeste toata stirea