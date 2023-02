Zi plina pentru salvamontistii din intreaga tara, aflati la datorie! In judetul Cluj a avut loc doar o interventie

In ultimele 24 de ore, salvamontistii romani au salvat peste 100 de persoane. Una dintre interventii a avut loc in judetul Cluj."O noua zi plina de evenimente pentru salvamontistii din intreaga tara solicitati sa intervina la un numar mare de evenimente montane. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 95 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor", anunta Salvamont Romania pe pagina de Facebook.Cele mai multe apeluri au fost primite ... citeste toata stirea