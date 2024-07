Zile caniculare: Meteorologii au emis cod rosu pentru mare parte din tara in week-end, dar si pentru inceputul saptamanii. Clujul, sub cod portocaliu

Meteorologii au emis cod rosu de canicula pentru acest weekend in mare parte din tara, iar Clujul e sub cod portocaliu. Codul rosu de canicula emis initial pentru sambata si duminica a fost extins si pentru luni si marti, arata o avertizare lansata sambata de Administratia Nationala de Meteorologie. Valul de caldura extrema va cuprinde aproape toata tara,ANM a emis cod rosu pentru acest weekend (13-14 iulie) in Crisana, Banat, Oltenia, Muntenia si Moldova. De asemenea, e in vigoare cod ... citește toată știrea