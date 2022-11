Zile libere 2022-2023. Cate zile libere le-au mai ramas romanilor din anul 2022 si cate vor avea in 2023

Pana la sfarsitul anului, romanii mai au trei zile libere legale. Esinand cont de faptul ca Ziua de Craciun, 25 decembrie, pica intr-o zi de duminica.Pentru anul in curs, romanii mai au trei zile libere in noiembrie - decembrie. Zilele libere legale care au ramas din acest an sunt:30 noiembrie (Sfantul Andrei) - miercuri;1 decembrie (Ziua Nationala a Romaniei) - joi;25 si 26 decembrie (prima si a doua zi de Craciun) - duminica si luni.Zile libere in 20231 ianuarie - duminica - ... citeste toata stirea