ZILE LIBERE 2024: Angajatii romani vor avea o noua minivacanta! 4 zile, luna viitoare

Dupa Rusalii, o noua minivacanta este asteptata luna viitoare. Mai exact, angajatii din Romania se vor putea bucura de o noua zi libera de la stat ceea ce va duce la un weekend prelungit.Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului (Sfinta Maria) este zi libera de la stat, asadar si in 2024 angajatii vor avea liber. Si pentru ca in acest an Sfanta Maria pica intr-o zi de joi, Guvernul a decis sa faca punte cu weekendul, asadar ziua de vineri va fi si ea libera pentru bugetari, ceea ce inseamna o ... citește toată știrea