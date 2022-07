In zilele de 23 si 24 Iulie se vor desfasura in incinta Scolii din Ceanu Mare, zilele comunei Ceanu Mare.Pe langa un frumos parc de distractii si tentatii culinare traditionale, artisti de marca vor evolua pe scena, de asemenea ca o premiera , vom avea si o expozitie de tehnica militara, in ziua de 24 Iulie, de care suntem ferm convinsi ca se vor bucura toti cei prezenti la eveniment.Facem un apel la toti producatorii locali sa participe la acest eveniment si sa se ... citeste toata stirea