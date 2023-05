In zilele de 9 si 10 mai au avut loc manifestari culturale si stiintifice prilejuite de a VI-a editie a Zilelor invatamantului prescolar clujean, organizate de Inspectoratul Scolar Judetean Cluj, in colaborare cu unitatile de invatamant din judetul Cluj.Prima zi a debutat cu vizitarea expozitiei de albume realizate in cadrul Proiectului national de educatie pentru valori "Joc, respect si bucurie", cu derularea Conferintei "Educatia pentru valori - baza unei dezvoltari comunitare sanatoase" ... citeste toata stirea