Zilele municipiului Campia Turzii Summer Fest - 12-15 august!

In perioada 12-15 august 2022, in Parcul Municipal (Berc) din Campia Turzii, va avea loc Targul "Produs de Cluj" si "Campia Turzii Summer Fest", o adaptare a zilelor municipiului!Protocolul de colaborare intre Municipiul Campia Turzii si Asociatia "Produs de Cluj" va fi aprobat in aceasta saptamana in Consiliul Local si are ca scop aprobarea organizarii in perioada 12-15 august 2022, in Parcul Municipal, a evenimentelor Targ "Produs de Cluj" si "Campia Turzii Summer Fest".Aprobarea ... citeste toata stirea