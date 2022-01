Ziua Culturii Maghiare e marcata la Muzeul Etnografic al Transilvaniei printr-un album de fotografii cu textile brodate datate din a doua jumatate a secolului XIX.Muzeul arata ca ppiesele textile prezentate in acest album, databile in a doua jumatate a secolului al XIX-lea, fac parte din colectia de textile a muzeului si au fost realizate, utilizate in comunitati maghiare din Campia Transilvaniei. Albumul vine in avanpremiera unei expozitii de textile brodate din Campia Transilvaniei, ... citeste toata stirea