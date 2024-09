Ziua de Curatenie Nationala incepe mai devreme in Floresti! Primarul Bogdan Pivariu ii invita pe floresteni sa reduca deseurile de pe malul Somesului

Primarul Bogdan Pivariu i-a invitat pe locuitorii din Floresti sa se alature initiativei "Let's Do It, Romania!", in cadrul unei actiuni de curatenie care va avea loc sambata, 20 septembrie, pe malul Somesului.Evenimentul incepe la ora 09:00, la intrarea de pe strada Tineretului, cu scopul de a contribui la reducerea deseurilor si de a curata zona naturala.Romania participa la cea de-a XI-a editie a Zilei de Curatenie Nationala pe 21 septembrie, alaturi de alte 198 de tari, insa Florestiul a ... citește toată știrea