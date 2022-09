Ziua drumul, noaptea tevile: pe santierul aflat in lucru de pe Calea Manastur, unde se reconfigureaza benzile de circulatie, distribuitorul de gaze anunta si el ca face modernizari, noaptea pana la ora 7 dimineata.Delgaz Grid a anuntat azi ca demareaza lucrarile de modernizare a retelei de gaz de pe Calea Manastur din Cluj-Napoca, strada aflata deja in reabilitare de catre municipalitate. "La solicitarea autoritatilor locale s-a decis ca lucrarile sa se efectueze in intervalul orar 19-7", a ... citeste toata stirea