Ziua interactiunii om-animal, peste cateva zile la o universitate din Cluj.Evenimentul are loc la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara. Ziua Interactiunii Om-Animal (ZIOA) a ajuns la a 23-a editie si are loc sambata 8 octombrie intre orele 10 si 15, in zona cladirii rectoratului universitatii. Dedicata Zilei mondiale a animalelor, sarbatorita anual in data de 4 octombrie, ZIOA include grupuri de discutii despre bunastarea animalelor si programele de studii in domeniu, ... citeste toata stirea