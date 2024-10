Ziua Internationala a Reducerii Riscului de Dezastre este marcata in fiecare an in 13 octombrie, e marcata si la Cluj, la sediul pompierilor, care deschid portile subunitatilor pentru public.Conform unei informari a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta din Cluj, Ziua Internationala a Reducerii Riscului de Dezastre va fi marcata si in Cluj printr-o serie de activitati desfasurate de catre institutie in colaborare cu Crucea Rosie Romana - Filiala Cluj."Actiunile de informare si educare ... citește toată știrea