Ziua Maghiarilor de Pretutindeni la Cluj - Jandarmeria: "Sa manifeste un comportament pasnic / Sa nu incite prin viu grai"

Ziua Maghiarilor de Pretutindeni va fi sarbatorita la Cluj-Napoca in 15 martie, cu un mars comemorativ prin centrul orasului, pe Bulevardul 21 Decembrie 1989.Maghiarii se vor eduna vineri 15 martie, incepand cu ora 10.30, la Institutul Teologic Protestant din municipiul Cluj-Napoca, de unde vor porni in mars spre Biserica Sfantul Mihail. In 15 martie are loc aniversarea "Zilei maghiarilor de pretutindeni" si comemorarea "Revolutiei maghiare de la 1848". Manifestarile cuprind festivitati ... citește toată știrea