"Ziua Muntelui", maine in comuna clujeana Marisel, a ajuns la a sasea editie."Ziua Muntelui" urmareste, dupa cum spun organizatorii - Primaria si Consiliul Local Marisel, impreuna cu Centrul Judetean Pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Cluj - sa promoveze "spatiul mioritic al Apusenilor, in ceea ce priveste mesterii populari, cultura traditionala, turismul, agricultura si produsele culinare".Ajuns la a sasea editie, evenimentul are loc maine si incepe la ora 11 cu parada ... citeste toata stirea