Ziua Nationala a Romaniei sarbatorita si in Floresti: "Viitorul e grozav, va fi grozav!"

Primarul comunei Floresti, Bogdan Pivariu, a rostit un discurs emotionant la depunerile de coroane de flori de la Monumentul eroilor din Primul Razboi Mondial, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei."Multumesc bunului Dumnezeu pentru aceasta zi minunata, care e daruita cu soare catre noi. Nu pot sa nu remarc unitatea de care dam dovada cu totii. Am remarcat ca cel mai mic dintre noi are un mesaj foarte interesant, special, pe caciulita: "The future will be awesome!". Viitorul e grozav, va fi ... citeste toata stirea