Ziua Politiei Militare sarbatorita in context NATO

Ziua de 15 mai a reprezentat sarbatorirea Politiei Militare pentru romani, insa anul acesta contextul a fost cu totul deosebit si remarcant. In aceasta saptamana, partenerii americani au sarbatorit "Saptamana Politiei", moment in care au onorat vietile ofiterilor si primelor echipe de interventie cazuti care au platit sacrificiul suprem in indeplinirea datoriei.Astfel ca, militarii americani impreuna cu militarii romani au participat la o ceremonie de comemorare unde a fost afisata crucea de ... citeste toata stirea